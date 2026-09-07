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Экономика

Минфин РФ проработает применение ставок при кредитовании регионов в банках

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Министерству финансов России подготовить предложения о применении фиксированных ставок при кредитовании субъектов и муниципалитетов в коммерческих банках к 1 октября текущего года.

Фото: ПАИ

Также необходимо разработать систему контроля за этими операциями и их погашением, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Правительства России.

Кроме того, до 1 ноября Минфин совместно с Советом Федерации рассмотрит вопрос о расширении перечня документов, которые необходимо представлять в парламент при внесении законопроекта об исполнении федерального бюджета, включая данные о состоянии региональных финансов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября россияне могут получить новый налоговый вычет.

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