Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Псковичам назвали вклады с растущей доходностью

Вклады, ставки по которым снова начали расти, назвал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков, пишет агентство «Прайм».

Фото: ПАИ

По его словам, российские банки в летний период увеличили доходность краткосрочных вкладов из-за ряда причин. В частности, банковский сектор столкнулся с рекордным оттоком денег клиентов. Только в мае граждане вывели около 550 миллиардов рублей, а в мае – июне срочные вклады сократились почти на 561 миллиард рублей. В июле объём наличных денег в обращении вырос ещё на 0,7 триллиона рублей, что заставило кредитные организации искать способы привлечь средства обратно.

В результате при ключевой ставке 14 % средняя доходность по депозитам в первой декаде сентября уже превысила 13 %, пояснил эксперт.

«Повышение ставок по депозитам – способ справиться с дефицитом ликвидности у банков», – отметил Кирилл Кулаков.

Второй причиной стали новые вызовы в экономике, разгоняющие инфляцию. Финансовые институты корректируют доходность депозитов в сторону повышения, так как не ждут в ближайшее время понижения ключевой ставки. Кроме того, сыграла роль конкуренция: крупные игроки подняли ставки, поэтому остальные банки вынуждены предложить клиентам аналогичные условия, чтобы не потерять пассивы.

При этом, по данным финансового маркетплейса «Финуслуги», рост коснулся в основном коротких продуктов. В частности, с 29 мая по 2 сентября 12 из 20 крупнейших банков увеличили доходность трёхмесячных вкладов (максимальный рост составил 5,5 процентного пункта). Ставки по полугодовым депозитам подняли 11 банков (не более чем на 1,14 процентного пункта), а по годовым – шесть организаций (максимум на 1,9 процентного пункта).

При этом доходность двухлетних продуктов снизилась до 10,98 %, трёхлетних – до 10,67 %. В итоге разрыв между средней ставкой на три месяца и на три года достиг 3,18 процентного пункта.

«Текущие решения банков носят не стратегический, а ситуационный характер и рассчитаны на короткий период – обычно три или максимум на шесть месяцев», – заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

Псковичам назвали вклады с растущей доходностью
08 сентября 2026

«Титан-Полимер» провёл выездную ярмарку вакансий в Печорах
07 сентября 2026

Турвозможности Псковской области представили на международном форуме
07 сентября 2026

Минфин РФ проработает применение ставок при кредитовании регионов в банках
07 сентября 2026

Более полумиллиарда цветов ввезли в Псковскую область с начала года
07 сентября 2026

Ураганы, клубника и 12 снесённых теплиц: псковский фермер – о том, как непогода влияет на бизнес
07 сентября 2026

Семейный бизнес без выходных: как живут и работают фермеры Псковской области в горячую пору
07 сентября 2026

«Женщина недооценена»: фермер Юлия Хвесюк – о скрытом потенциале предпринимательниц

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...