Псковичам назвали вклады с растущей доходностью

18:02, 09 сентября 2026, ПАИ

Вклады, ставки по которым снова начали расти, назвал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков, пишет агентство «Прайм».

По его словам, российские банки в летний период увеличили доходность краткосрочных вкладов из-за ряда причин. В частности, банковский сектор столкнулся с рекордным оттоком денег клиентов. Только в мае граждане вывели около 550 миллиардов рублей, а в мае – июне срочные вклады сократились почти на 561 миллиард рублей. В июле объём наличных денег в обращении вырос ещё на 0,7 триллиона рублей, что заставило кредитные организации искать способы привлечь средства обратно.

В результате при ключевой ставке 14 % средняя доходность по депозитам в первой декаде сентября уже превысила 13 %, пояснил эксперт.

«Повышение ставок по депозитам – способ справиться с дефицитом ликвидности у банков», – отметил Кирилл Кулаков.

Второй причиной стали новые вызовы в экономике, разгоняющие инфляцию. Финансовые институты корректируют доходность депозитов в сторону повышения, так как не ждут в ближайшее время понижения ключевой ставки. Кроме того, сыграла роль конкуренция: крупные игроки подняли ставки, поэтому остальные банки вынуждены предложить клиентам аналогичные условия, чтобы не потерять пассивы.

При этом, по данным финансового маркетплейса «Финуслуги», рост коснулся в основном коротких продуктов. В частности, с 29 мая по 2 сентября 12 из 20 крупнейших банков увеличили доходность трёхмесячных вкладов (максимальный рост составил 5,5 процентного пункта). Ставки по полугодовым депозитам подняли 11 банков (не более чем на 1,14 процентного пункта), а по годовым – шесть организаций (максимум на 1,9 процентного пункта).

При этом доходность двухлетних продуктов снизилась до 10,98 %, трёхлетних – до 10,67 %. В итоге разрыв между средней ставкой на три месяца и на три года достиг 3,18 процентного пункта.

«Текущие решения банков носят не стратегический, а ситуационный характер и рассчитаны на короткий период – обычно три или максимум на шесть месяцев», – заключил эксперт.