Поляна мухоморов и 99 боровых: как проходит тихая охота в Псковской области

15:51, 14 сентября 2026, ПАИ

Тихая охота в Псковской области радует грибников обилием боровиков, подберёзовиков, маслят и лисичек. Встречают в лесах как безобидных ужей, так и следы пребывания хозяина леса, которого дачники сами «приманивают» выброшенными мешками яблок.

Любительница тихой охоты Анна Пшеницына традиционно делится фотографиями находок из лесов Гдовского района в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте». Такой «урожай» удалось набрать сегодня, 14 сентября.



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына









Не отстают и грибники из Псковского района. Там, помимо двух корзинок маслят и рыжиков, нашли 21 подберёзовик, а ещё поляну с целой россыпью ядовитых грибов.



Фото: Татьяна Прокофьева



Фото: Татьяна Прокофьева



Фото: Татьяна Прокофьева



Фото: Татьяна Прокофьева



Фото: Татьяна Прокофьева



Фото: Татьяна Прокофьева











В Плюсском районе местная жительница собрала 99 боровых. «Слой проходит, к сожалению», – заметила она.



Фото: Валентина Верулани



Фото: Валентина Верулани



Фото: Валентина Верулани



Фото: Валентина Верулани







«Второй день сбора солонников. Щедрость леса радует, в этом году ассорти: волнушка, рыжик, лисичка, немножко груздя, начали появляться подберёзовики. Сегодня погода позволила набрать побольше грибочков», – поделилась любительница тихой охоты из Псковской области.

Ранее сообщалось, что псковичи оставляют в лесах яблоки, которые не удалось переработать после сбора урожая. Это отличное лакомство для медведей, которые в поисках пропитания могут подходить ближе к излюбленным местам сборщиков ягод и грибов, а также к населённым пунктам.