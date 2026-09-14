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Общество

Поляна мухоморов и 99 боровых: как проходит тихая охота в Псковской области

Тихая охота в Псковской области радует грибников обилием боровиков, подберёзовиков, маслят и лисичек. Встречают в лесах как безобидных ужей, так и следы пребывания хозяина леса, которого дачники сами «приманивают» выброшенными мешками яблок.

Любительница тихой охоты Анна Пшеницына традиционно делится фотографиями находок из лесов Гдовского района в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте». Такой «урожай» удалось набрать сегодня, 14 сентября.

  • 14 сентября. Гдовский район
    Фото: Анна Пшеницына
  • 14 сентября. Гдовский район
    Фото: Анна Пшеницына
  • 14 сентября. Гдовский район
    Фото: Анна Пшеницына
  • 14 сентября. Гдовский район
    Фото: Анна Пшеницына
  • 14 сентября. Гдовский район
    Фото: Анна Пшеницына

Не отстают и грибники из Псковского района. Там, помимо двух корзинок маслят и рыжиков, нашли 21 подберёзовик, а ещё поляну с целой россыпью ядовитых грибов.

  • Леса Псковского района богаты всем – от подберёзовиков до мухоморов
    Фото: Татьяна Прокофьева
  • Леса Псковского района богаты всем – от подберёзовиков до мухоморов
    Фото: Татьяна Прокофьева
  • Леса Псковского района богаты всем – от подберёзовиков до мухоморов
    Фото: Татьяна Прокофьева
  • Леса Псковского района богаты всем – от подберёзовиков до мухоморов
    Фото: Татьяна Прокофьева
  • Леса Псковского района богаты всем – от подберёзовиков до мухоморов
    Фото: Татьяна Прокофьева
  • Леса Псковского района богаты всем – от подберёзовиков до мухоморов
    Фото: Татьяна Прокофьева

В Плюсском районе местная жительница собрала 99 боровых. «Слой проходит, к сожалению», – заметила она.

  • Плюсский район. Грибы трудовые
    Фото: Валентина Верулани
  • Плюсский район. Грибы трудовые
    Фото: Валентина Верулани
  • Плюсский район. Грибы трудовые
    Фото: Валентина Верулани
  • Плюсский район. Грибы трудовые
    Фото: Валентина Верулани

«Второй день сбора солонников. Щедрость леса радует, в этом году ассорти: волнушка, рыжик, лисичка, немножко груздя, начали появляться подберёзовики. Сегодня погода позволила набрать побольше грибочков», – поделилась любительница тихой охоты из Псковской области.

Второй день сбора солонников. Фото: Марина Баранова

Ранее сообщалось, что псковичи оставляют в лесах яблоки, которые не удалось переработать после сбора урожая. Это отличное лакомство для медведей, которые в поисках пропитания могут подходить ближе к излюбленным местам сборщиков ягод и грибов, а также к населённым пунктам.

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