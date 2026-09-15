Псковская скорая помощь приняла в свои ряды нового сотрудника

09:12, 15 сентября 2026, ПАИ

Новый фельдшер приступил к работе на Псковской станции скорой медицинской помощи. Им стал Денис Кириллов, окончивший Псковский медицинский колледж с красным дипломом, сообщили ПАИ в медучреждении.

Денис прошёл профессиональную переподготовку и пришёл на Псковскую станцию скорой медицинской помощи как целевик. С выбором профессии он определился ещё в 8-м классе – его главной целью всегда было помогать людям, именно это желание и привело его в медицину.

«За плечами Дениса – серьёзная подготовка, красный диплом и осознанное желание работать именно в скорой помощи. Впереди – первые самостоятельные смены, ночные вызовы, сложные решения и, конечно, благодарность тех, кому он поможет», – отметили его коллеги.

Ранее новый фельдшер приступила к работе на посту «Себежский» Псковской станции скорой медицинской помощи. С 8 сентября свои обязанности начала выполнять Елизавета Павлова.