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Общество

В МЧС перечислили основные правила поведения детей при пожаре

Основные правила поведения при пожаре, которые стоит рассказать детям, перечислили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При первых признаках пожара необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных по телефонам 101 или 112. Ребёнка важно научить громко кричать «Пожар!», чтобы он не боялся позвать на помощь.

Закрыть нос и рот мокрой тканью следует в том случае, если почувствовал запах дыма. К выходу нужно двигаться на четвереньках. Если нет возможности выйти через дверь, лучше оставаться на балконе или возле приоткрытого окна.

Детям важно дать понять, что не стоит бороться с огнём самостоятельно, пользоваться лифтом или прыгать из окна. Также нельзя открывать окна и двери, чтобы выпустить дым.

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