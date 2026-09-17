Псковичи могут подать работы на конкурс «Связующая нить народов России» до 31 октября

10:05, 17 сентября 2026, ПАИ

Заявочная кампания Всероссийского историко-патриотического конкурса «Связующая нить народов России» открылась с 15 июля. Проект, приуроченный к Году единства народов России, направлен на укрепление связи поколений и сохранение исторической памяти у детей и молодёжи, сообщили ПАИ организаторы.

Организатором конкурса является АНО «Комитет семей воинов Отечества». Соорганизатором выступает движение «За молодёжь». Проект реализуется при поддержке Общественной палаты РФ, Министерства просвещения, Министерства образования и науки, Ассоциации ветеранов СВО, Федерального агентства по делам национальностей, ОГО «Ассамблея народов России», АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Интеграция» и с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Конкурс поддержан министром культуры РФ Ольгой Любимовой и председателем Союза театральных деятелей России, народным артистом РФ Владимиром Машковым.

Участникам от 8 до 23 лет предлагается представить работы в формате рассказов, стихов и рисунков, посвящённых героическим страницам истории своих семей в контексте Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В 2025 году акция собрала более 15 тысяч работ из 89 регионов.

В новом сезоне организаторы планируют получить не менее 15 тысяч заявок, из которых будут отобраны 500 финалистов, 100 победителей и 10 обладателей специальных призов. Каждый участник получит диплом. Финалистов наградят в регионах, а победители и спецпризёры отправятся в Москву на торжественную церемонию.

Приём заявок продлится до 31 октября 2026 года на официальном сайте связующаянить.рф. Участие бесплатное. Лучшие работы войдут в памятный каталог «Связующая нить народов России».

Подробнее о конкурсе читайте по ссылкам: max.ru/KSVORF, vk.com/ksvorf.

Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.