На улице Вокзальной проведут расчистку ливневой канализации

18:45, 17 сентября 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Алексей Севастьянов провёл повторный выезд на улицу Вокзальную в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Первая встреча с жильцами домов № 44 и 46 по вопросу подтопления дворовой территории из-за нарушения водоотведения состоялась две недели назад. Тогда жители рассказали, что, по их мнению, лужи на асфальтированной дороге появляются из-за «лежачего полицейского», установленного у въезда, и попросили демонтировать искусственную неровность.

На этот раз по просьбе депутата на встречу с жителями приехал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко. Он признал наличие проблемы и заверил, что она будет устранена в ближайшее время.

«Нивелиром замерим перепады высот, чтобы определить, не будет ли вода скапливаться где-то ещё, а затем сделаем пропилы в «лежачем полицейском» для оттока дождевой воды. Также направим сюда сотрудников водоканала для прочистки ливневой канализации», – пояснил Алексей Саенко план действий управления городского хозяйства.

Алексей Севастьянов попросил назвать конкретные сроки выполнения работ, а жителей – держать с ним связь и сообщать о результатах.

Найти столь же оперативное решение для другой волнующей людей проблемы – благоустройства площадки для сбора мусора – пока не удалось. Заместитель главы городской администрации пояснил, что содержание контейнерных площадок является обязанностью собственников жилья. Обустройство основания для них может взять на себя муниципалитет, но средства выделяются исходя из возможностей бюджета и очерёдности.

Чтобы ускорить этот процесс, Алексей Севастьянов посоветовал жителям воспользоваться проверенным способом – создать территориальное общественное самоуправление (ТОС) и получить бюджетное финансирование для реализации проекта обустройства контейнерной площадки. Однако эта идея вызвала опасения у части жильцов из-за возможной бумажной волокиты.

«При желании и инициативе со стороны граждан всё это делается достаточно просто. Муниципалитет помогает с оформлением документов. А те многоквартирные дома, где жильцы уже создали ТОС, быстрее решают существующие проблемы: участвуют в конкурсах, получают средства и благоустраивают свои дворы», – отметил Алексей Севастьянов.

Жительница дома Анастасия Плаксий призналась, что слышала от знакомых об успешном опыте создания ТОС, но реализовать это в своём доме пока не получилось.

«Подводит слабая активность жильцов. Мы пытались: у нас есть инициативные люди в двух подъездах, но остальные не проявляют никакого интереса. Получается, что нам не хватает кворума, чтобы решать вопросы, связанные с общедомовым имуществом и дворовой территорией. Но мы будем пытаться, потому что хочется чистоты и красоты в месте, где мы живём», – отметила псковичка.

Алексей Севастьянов поддержал инициативу неравнодушных жителей, подчеркнув, что ТОС даёт гражданам реальную возможность принимать решения о развитии территории: предлагать проекты благоустройства, получать гранты на их реализацию и контролировать качество выполненных работ.

«Преобразить окружающее пространство возможно только общими усилиями», – подытожил депутат.