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Общество

Актёр Михаил Драгунов представит премьеру «Пушкин на каждый день» в «Михайловском»

Первые этой осенью арт-экскурсии актёра и чтеца Михаила Драгунова пройдут в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в предстоящие выходные, 19 и 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в службе информации музея.

Валентин Курбатов в «Михайловском». Фото Юрия Белинского из фондов музея

Откроет осенний сезон премьера – программа «Пушкин на каждый день». Она названа по одной из книг выдающегося прозаика и публициста, лауреата Госпремии РФ, псковича Валентина Курбатова и посвящена его памяти.

Во время неспешной прогулки по усадебному парку «Михайловского» актёр расскажет о дружбе писателя с заповедником, с первым послевоенным директором «Пушкинского уголка» Семёном Гейченко и с нынешним руководителем музея Георгием Василевичем. Прозвучат отрывки из книг Валентина Курбатова и произведения Пушкина: стихотворения, созданные поэтом в «Михайловском», и его трагедия «Моцарт и Сальери», которую Курбатов и сам исполнял артистически, фактически превращая чтение в моноспектакль и попеременно перевоплощаясь в героев пьесы-дуэта.

В музее напомнили, что Михаил Драгунов уже несколько лет проводит свои программы в садах и парках мемориальных усадеб Пушкинского заповедника. Его «арт-экскурсионный портфель» очень богат и, главное, постоянно пополняется новыми разработками. Прогулки с актёром и чтецом пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья.

Подробности о программе «Пушкин на каждый день» (расписание сеансов, возрастные рекомендации для слушательской аудитории и другую полезную информацию) можно найти на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Календарь событий → Сентябрь → «Пушкин на каждый день». Поэтическая программа Михаила Драгунова», а также в сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Михайловское» представило две лекции в рамках курса Минкультуры «История и культура Отечества».

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