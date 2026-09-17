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Политика

Россиян предупредили об аферистах, предлагающих проголосовать через мессенджер

Сообщения о возможности якобы проголосовать на выборах через мессенджер рассылают злоумышленники россиянам от лица избирательных комиссий и других официальных структур. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Фото: ПАИ

Эксперт отметил, что мошенники в преддверии выборов депутатов Госдумы и иных совмещённых с ними выборов развернули в мессенджерах массовую рассылку избирателям.

Аферисты убеждают перейти по фишинговой ссылке и скачать приложение. В связи с этим избирателям напомнили, что мессенджеры и чаты не являются инструментом голосования на выборах.

Ранее в ЦИК предостерегли от фейковых писем с требованием прекратить подготовку к выборам.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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