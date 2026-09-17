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Общество

Александр Котов: Для депутатов Заксобрания крайне важно, что губернатор всегда нацелен на конструктивное взаимодействие

17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области. По словам председателя Законодательного Собрания региона Александра Котова, эта дата – отличный повод напомнить о тех масштабных преобразованиях, которые произошли в регионе благодаря энергии главы региона, его исключительной работоспособности, умению объединять вокруг себя профессионалов, выстраивать крепкую команду и направлять общие усилия на достижение поставленных целей.

  • 17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • 17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • 17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • 17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • 17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • 17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • 17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • 17 сентября исполняется восемь лет, как Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Александр Котов напомнил, что недавно на встрече с президентом России Владимиром Путиным Михаил Ведерников представил итоги восьмилетней работы. «И эти результаты говорят сами за себя: от роста собственных доходов бюджета и модернизации коммунальной инфраструктуры до развития транспортной сети, поддержки сельского хозяйства, благоустройства общественных пространств и решения повседневных проблем жителей», – подчеркнул председатель регионального парламента.

«Михаил Юрьевич – руководитель, который умеет слышать людей, вести открытый диалог и оперативно реагировать на запросы граждан. Всё это позволяет нам не только сохранять стабильность, но и уверенно смотреть в будущее, шаг за шагом повышая качество жизни в области», – сказал спикер и добавил, что для депутатов Законодательного Собрания крайне важно, что губернатор всегда нацелен на конструктивное взаимодействие: так удаётся вместе искать эффективные решения даже в самых серьёзных ситуациях, опираясь на чёткое видение перспектив развития региона.

«Работать в одной команде с таким сильным и ответственным лидером – большая честь. От имени депутатов Законодательного Собрания желаю Михаилу Юрьевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Псковской области!» – сказал Александр Котов.

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