Евгений Панфёров объяснил, кто организует перевозку тяжелобольных между медучреждениями

18:06, 17 сентября 2026, ПАИ

Как в Псковской области организована транспортировка пациентов между больницами, объяснил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Некоторые великолучане задались вопросом, почему для транспортировки тяжелобольных пациентов в другие муниципалитеты не предоставляется реанимобиль медицинской организации.

«Его должны находить, вызывать и из своих средств оплачивать родственники пациента», – рассказали жители.

Однако Евгений Панфёров пояснил: если пациента перевозят из одной больницы в другую, например из межрайонной в областную (потому что в первой нет нужного оборудования или специалистов), то организацией транспортировки занимается именно медицинское учреждение. При этом лечащий врач и администрация учреждения принимают решение о необходимости перевода.

«Они же согласовывают это с принимающей стороной и организуют логистику: определяют, какая бригада нужна (линейная или реанимационная), готовят пациента – стабилизируют состояние, оформляют переводной эпикриз со всеми данными о диагнозе и лечении», – отметил главврач.

Ранее сообщалось, что в Великолукском филиале ПОКБ сократились сроки ожидания диагностических исследований.