Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Евгений Панфёров объяснил, кто организует перевозку тяжелобольных между медучреждениями

Как в Псковской области организована транспортировка пациентов между больницами, объяснил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Некоторые великолучане задались вопросом, почему для транспортировки тяжелобольных пациентов в другие муниципалитеты не предоставляется реанимобиль медицинской организации.

«Его должны находить, вызывать и из своих средств оплачивать родственники пациента», – рассказали жители.

Однако Евгений Панфёров пояснил: если пациента перевозят из одной больницы в другую, например из межрайонной в областную (потому что в первой нет нужного оборудования или специалистов), то организацией транспортировки занимается именно медицинское учреждение. При этом лечащий врач и администрация учреждения принимают решение о необходимости перевода.

«Они же согласовывают это с принимающей стороной и организуют логистику: определяют, какая бригада нужна (линейная или реанимационная), готовят пациента – стабилизируют состояние, оформляют переводной эпикриз со всеми данными о диагнозе и лечении», – отметил главврач.

Ранее сообщалось, что в Великолукском филиале ПОКБ сократились сроки ожидания диагностических исследований.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



17 сентября 2026

В Пскове прошла торжественная церемония посвящения в кадеты
17 сентября 2026

На улице Вокзальной проведут расчистку ливневой канализации
17 сентября 2026

Евгений Панфёров объяснил, кто организует перевозку тяжелобольных между медучреждениями
17 сентября 2026

Александр Котов: Для депутатов Заксобрания крайне важно, что губернатор всегда нацелен на конструктивное взаимодействие
17 сентября 2026

Россиян предупредили об аферистах, предлагающих проголосовать через мессенджер
17 сентября 2026

Актёр Михаил Драгунов представит премьеру «Пушкин на каждый день» в «Михайловском»
17 сентября 2026

До 23 000 рублей выгоды: «Билайн» запустил акцию «По-настоящему выгодно» на гаджеты
17 сентября 2026

Два судебных участка мировых судей в Великих Луках переехали в отремонтированные помещения

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...