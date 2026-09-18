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Экономика

Льготная ипотека от государства: продлеваем!

Правительство России дополнительно направит 157 млрд рублей на ипотечные программы с господдержкой. Из общей суммы почти 66 млрд рублей пойдут на семейную ипотеку, около 6 млрд - на программы для жителей Дальнего Востока и Арктики, а порядка 85 млрд рублей - на субсидирование ставок по кредитам, выданным в рамках уже завершившейся массовой льготной ипотеки.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Жильё для семьи - это не отвлечённая экономическая категория. Это решение о рождении детей, переезде, смене работы, возможности остаться в родном городе или, наоборот, закрепиться там, где нужны специалисты. Проще говоря, одна из основ семейной устойчивости и мобильности в принятии решений.

Поэтому сохранение семейной ипотеки выглядит наиболее понятной и социально оправданной частью решения. Программа позволяет родителям с детьми приобрести квартиру или дом, а её продление до 2030 года даёт семьям относительную предсказуемость в вопросе, который обычно планируют не на один год.

В условиях высоких рыночных ставок льготный кредит для многих семей остаётся единственным реальным мостом между желанием улучшить жилищные условия и возможностью это сделать. И здесь государственная поддержка работает как механизм, снижающий цену входа в нормальную семейную жизнь.

Самая крупная часть дополнительного финансирования - около 85 млрд рублей - предусмотрена не для новых заёмщиков, а для обслуживания ранее оформленных кредитов по завершившейся программе льготной ипотеки.

На первый взгляд это может показаться менее заметной мерой: новые дома не появляются, ключи никто не получает, красивой статистики о свежих сделках не прибавляется. Но именно выполнение обязательств по уже заключённым договорам определяет, можно ли вообще доверять механизмам господдержки. Если государство заявляет о льготной ставке, банки должны быть уверены, что компенсация будет выплачена в полном объёме. Михаил Мишустин подчеркнул: федеральное финансирование необходимо для исполнения обязательств перед кредитными организациями.

Ипотека сама по себе не строит дома и не делает жильё доступным автоматически. Если предложение на рынке ограничено, а стоимость квадратного метра растёт быстрее доходов, любая поддержка рискует превратиться лишь в дополнительный спрос, который подталкивает цены вверх.

Поэтому рядом с финансовыми решениями нужны новые проекты, инженерная инфраструктура, понятные правила для застройщиков и реальное развитие территорий. Особенно там, где люди готовы жить и работать, но выбор жилья ограничен или его качество не соответствует цене.

Андрей Разумов
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