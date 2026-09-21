«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Псковской области по партийным спискам

07:51, 21 сентября 2026, ПАИ

«Единая Россия» побеждает на выборах депутатов Заксобрания Псковской области по партийным спискам после обработки 100 % протоколов, следует из предварительных итогов голосования.

«Единая Россия» набрала 53,69 % голосов – 141 837. На втором месте – КПРФ с 13,38 % (35 361 голос), на третьем – ЛДПР с 10,39 % (27 448 голосов).

Далее идут «Новые люди» с 8,40 % (22 200 голосов), «Справедливая Россия» с 6,08 % (16 070 голосов), Партия пенсионеров с 3,72 % (9 822 голоса), «Коммунисты России» с 1,50 % (3 956 голосов) и «Родина» с 0,99 % (2 620 голосов).

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва проходили 18–20 сентября 2026 года одновременно с выборами депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительными выборами в представительные органы Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Голосование было трёхдневным, с возможностью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Региональный парламент формируется по смешанной системе: 13 депутатов избираются по одномандатным округам, ещё 13 – по партийным спискам. В бюллетени по спискам были включены восемь политических объединений. На 26 мандатов претендовали 437 кандидатов.