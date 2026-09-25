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Общество

Всемирный день фармацевта отмечают 25 сентября

Всемирный день фармацевта отмечают ежегодно 25 сентября, пишет calend.ru. Это профессиональный праздник провизоров и всех специалистов в области фармацевтики, чья работа связана с реализацией лекарственных препаратов, их изготовлением, исследованием, проверкой качества и обеспечением надлежащих условий хранения.

Дата приурочена ко дню основания Международной фармацевтической федерации (International Pharmaceutical Federation, FIP) – всемирной организации, представляющей и защищающей интересы фармацевтической отрасли, наук и промышленности.

25 сентября 1912 года в ходе Всемирного конгресса по фармации и фармацевтическим наукам в Турции была образована эта организация. В 2009 году Совет FIP призвал ежегодно во всех странах, чьи организации представлены в федерации, отмечать Всемирный день фармацевта.

Праздник проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание общественности к значимости работы этих специалистов, защитить их права и интересы, повысить имидж и популяризировать профессию.

Фармацевтическая отрасль включает не только реализацию лекарств через аптечные сети, но и систему центров разработки и производств, доклинических и клинических исследований, контроля качества, предприятия по хранению препаратов.

В аптеке формацевт отвечает за своевременность и качество фармацевтической помощи, должен знать состав лекарств и показания к их применению, следить за качеством поступающей продукции и правильным хранением.

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