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Политика

Председатель гордумы: Борис Елкин всегда был открытым руководителем Пскова

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко на очередной сессии гордумы 25 сентября прокомментировал уход главы Пскова Бориса Елкина с должности и его переход в Законодательное Собрание региона.

«Мы сегодня сказали самые добрые, самые тёплые слова нашему главе Борису Андреевичу Елкину, с которым работали напряжённо четыре года», – сказал Александр Гончаренко. – Это были очень плодотворные годы работы. Ощущения чиновничьей работы не было, потому что те вопросы, которые поднимал я, те вопросы, которые поднимали депутаты, всегда были решены».

По его словам, одним из наиболее эффективных форматов стали контрольные выезды главы города вместе с депутатами в округа. Они проходили в три этапа: подготовка, практическая работа в округе и подведение итогов. «Всё, что планировалось, поэтапно реализовывалось», – подчеркнул спикер городского парламента.

Он также напомнил, что Борис Елкин участвовал во всех сессиях гордумы и заседаниях депутатской фракции, хотя и не состоял в ней. «Это открытый, понятный, доступный руководитель города, у которого слово никогда не расходилось с практическими делами», – подытожил он.

Председатель Псковской городской Думы пожелал Елкину удачи и успехов на новом поприще. «Мы понимаем, что ему по плечу эта работа, он с этим делом справится. Борису Андреевичу добрый путь, самые добрые пожелания. Я ему сегодня сказал, что мы всегда рядом, всегда готовы к работе, взаимодействию. В первую очередь крепкого здоровья и реализации всех намеченных жизненных планов», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин сложил полномочия главы Пскова.

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