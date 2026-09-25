Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
Общее собрание избранных депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва прошло в правительстве региона сегодня, 25 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
Удостоверения вручили депутатам. Игорь Сопов поприветствовал присутствующих перед торжественной частью и кратко подвёл итоги кампании. Выборы признаны состоявшимися и действительными, явка была высокой.
«Сегодня избранные депутаты Законодательного Собрания Псковской области получили удостоверение. Оно является самым важным документом для депутата, и с этого момента новый состав Заксобрания региона может приступать к работе», – отметил Игорь Сопов.
Он подчеркнул, что теперь депутатам предстоит выполнить данные ими своим избирателям обещания. «Пожелаем им удачи в этой сложной работе. Теперь они являются официальными представителями законодательного органа Псковской области», – заключил председатель облизбиркома.
После чего ведение общего собрания передали старейшему депутату Заксобрания – Петру Алексеенко. Он напомнил, что подготовку первой сессии регионального парламента проводит оргкомитет, сформированный на общем собрании.
Пётр Алексеенко поздравил депутатов с избранием и пожелал успешной работы. В оргкомитет включили Бориса Елкина, Игоря Дитриха, Андрея Козлова, Алексея Севастьянова, Павла Гомона, Дмитрия Быстрова, Татьяну Фомченкову, Михаила Каратыша и Дмитрия Мельцера. Все они – депутаты от «Единой России».
От КПРФ – Пётр Алексеенко, от ЛДПР – Антон Минаков, от «Новых людей» – Игорь Романов и от «Справедливой России» – Наталья Тудакова.
Заседание избранного организационного комитета проходит уже сегодня, 25 сентября.
Напомним, выборы в Заксобрание региона проходили по смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Собрание сформировано из 26 депутатов: 13 избирались в одномандатных округах, ещё 13 – по спискам политических партий.
Отметим, что 2 октября пройдёт день избирательной комиссии Псковской области. Он состоится в ДК «Родина» в Псковском районе.
ИНФОГРАФИКА доступна для скачивания здесь.
Глава избиркома Псковской области поблагодарил коллег за проведение избирательных кампаний
Избирком зарегистрировал 13 избранных по партийным спискам депутатов Заксобрания Псковской области