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Политика

Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения

Общее собрание избранных депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва прошло в правительстве региона сегодня, 25 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Депутатам Псковского заксобрания вручили удостоверения
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Удостоверения вручили депутатам. Игорь Сопов поприветствовал присутствующих перед торжественной частью и кратко подвёл итоги кампании. Выборы признаны состоявшимися и действительными, явка была высокой.

«Сегодня избранные депутаты Законодательного Собрания Псковской области получили удостоверение. Оно является самым важным документом для депутата, и с этого момента новый состав Заксобрания региона может приступать к работе», – отметил Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что теперь депутатам предстоит выполнить данные ими своим избирателям обещания. «Пожелаем им удачи в этой сложной работе. Теперь они являются официальными представителями законодательного органа Псковской области», – заключил председатель облизбиркома.

Иллюстрация: ПАИ

После чего ведение общего собрания передали старейшему депутату Заксобрания – Петру Алексеенко. Он напомнил, что подготовку первой сессии регионального парламента проводит оргкомитет, сформированный на общем собрании.

Пётр Алексеенко поздравил депутатов с избранием и пожелал успешной работы. В оргкомитет включили Бориса Елкина, Игоря Дитриха, Андрея Козлова, Алексея Севастьянова, Павла Гомона, Дмитрия Быстрова, Татьяну Фомченкову, Михаила Каратыша и Дмитрия Мельцера. Все они – депутаты от «Единой России».

От КПРФ – Пётр Алексеенко, от ЛДПР – Антон Минаков, от «Новых людей» – Игорь Романов и от «Справедливой России» – Наталья Тудакова.

Заседание избранного организационного комитета проходит уже сегодня, 25 сентября.

Напомним, выборы в Заксобрание региона проходили по смешанной системе – партийным спискам и одномандатным округам. Собрание сформировано из 26 депутатов: 13 избирались в одномандатных округах, ещё 13 – по спискам политических партий.

Отметим, что 2 октября пройдёт день избирательной комиссии Псковской области. Он состоится в ДК «Родина» в Псковском районе.

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