В Пскове росгвардейцы заступили на службу после совместного инструктажа

23:42, 25 сентября 2026, ПАИ

Совместный инструктаж и развод нарядов вневедомственной охраны Росгвардии, отрядов ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» управления Росгвардии, приступающих к несению службы по сводным дислокациям постов и маршрутов патрулирования, а также дежурных резервов проведён в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

В ходе развода проверена готовность росгвардейцев к выполнению служебных задач и доведена оперативная обстановка.

Начальник управления полковник полиции Денис Беседин акцентировал внимание на качественной организации подготовки личного состава к несению службы на постах и маршрутах патрулирования и службы дежурных резервов специальных подразделений Росгвардии, а также на незамедлительном реагировании на обращения. Он призвал сотрудников строго соблюдать законность, проявлять бдительность, культуру и вежливость при обращении с гражданами.

После развода росгвардейцы направились к местам несения службы.