Сбер осветил центр Санкт-Петербурга в честь своего 185-летия

18:43, 26 сентября 2026, ПАИ

Одним из главных объектов большого праздника медиаискусства Digital Rain, который проходит с 25 по 27 сентября в Петербурге, стала инсталляция «185 «световых» со Сбером» вокруг Александровской колонны на Дворцовой площади, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.



Фото: пресс-служба Сбера



Фото: пресс-служба Сбера



Фото: пресс-служба Сбера





Лучи инсталляции устремлены вертикально вверх, они подчёркивают архитектурную доминанту площади и формируют новый визуальный образ исторического центра Петербурга.

Что символизирует объект? Свет – это движение. Он не останавливается и не поворачивает назад. Лучи, которые поднимутся над Дворцовой, демонстрируют связь прошлого и будущего, Земли и космоса, напоминая, что искусство – универсальный язык, который понятен вне границ и измерений.

«Сбер появился в Петербурге 185 лет назад. За это время банк прошёл путь от сберегательных касс до технологической компании. Менялись города, технологии и сама жизнь. Сбер менялся вместе с ними. Свет, который зажжётся на Дворцовой, – образ этой энергии, идей и технологий. Приглашаем всех получить новые впечатления на всех доступных площадках фестиваля», – сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Инсталляция «185 «световых» cо Сбером» будет работать все три дня фестиваля с 19:00 до 22:00. Вход свободный.

Также жители и гости города могут увидеть мэппинг-шоу Сбера на фасаде Большого Гостиного Двора в сопровождении музыкантов разных стилей. Инсталляцию можно наблюдать со стороны Невского проспекта с 20:00 до 22:00 все три дня фестиваля.