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Экономика

Как распознать нелегальных кредиторов и не потерять жильё, расскажут в программе «Копилка»

Банк России в первом полугодии 2026 года выявил в два раза больше нелегальных кредиторов, чем годом ранее. Всё чаще такие компании предлагают займы под залог недвижимости. Какие схемы используют нелегалы, кто находится в зоне риска и как не потерять жильё из-за небольшой просрочки? Об этом в программе о финансовой грамотности «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 сентября, в 12:30 расскажет постоянный гость – эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Фото: ПАИ

Вместе с ведущим радиостанции «Серебряный дождь» Андреем Фёдоровым они также обсудят, как проверять кредитора: есть ли у компании лицензия Банка России или сведения в государственном реестре.

Кроме того, слушатели узнают, почему опасно брать новый кредит на погашение старых, как договориться с кредитором об изменении условий договора и в каких случаях банкротство остаётся единственным законным способом списать долги.

Отдельная тема выпуска – осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности, которая стартовала 22 сентября. Она продлится до 16 декабря 2026 года: школьников с 5 по 11 класс, студентов техникумов и колледжей ждут около 800 уроков по 29 темам, интерактивные задания с проверкой текстов искусственным интеллектом и именные сертификаты.

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