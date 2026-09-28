В Псковской области за неделю изъяли 18 единиц оружия

17:00, 28 сентября 2026, ПАИ

18 единиц оружия и 20 боеприпасов изъяли из оборота в Псковской области за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 21 по 27 сентября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 45 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. В ходе мероприятий выявлено 42 административных правонарушения.

В ведомстве напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность.