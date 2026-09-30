Русский язык между традицией и будущим: как сохранить живое слово в эпоху перемен
Русский язык – это основа национального единства и культурной идентичности, а его развитие – результат коллективного творчества всех носителей, а не только академических институтов. Он способен адаптироваться, не теряя своих исконных норм, причём особое внимание в научной среде уделяется сохранению диалектов и региональных особенностей, чтобы уникальные слова и выражения не исчезли, а стали достоянием будущих поколений. Подробности об этом, о технологических переменах и о влиянии нейросетей на языковую среду – в интервью ПАИ с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ, старшим научным сотрудником научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Линой Воробьёвой.
– Лина Бронислововна, часто можно услышать мнение, что молодёжный сленг и заимствования (англицизмы) засоряют русский язык. Разделяете ли вы эту точку зрения?
– Заимствования – часть любого живого языка, носители которого не изолированы от внешнего мира. Наплыв заимствований в истории русского языка отмечался в разные периоды, и то, что мы наблюдаем в языке в последние годы, – это не самая большая волна. Многие из заимствованных слов мы даже не воспринимаем как чужеродные. Безусловно, иноязычные слова должны быть использованы разумно и органично.
Молодёжный сленг – это другое. Это разговорная речь, обычно экспрессивная, часто грубоватая, находящаяся за пределами нормы литературного языка. Заимствование лишь один из способов появления сленговых единиц. Молодёжный сленг – неоднозначное явление. С одной стороны, когда таких единиц в чьей-то речи очень много – это раздражает. С другой стороны, сленговое слово может быть остроумным, необычным, ярким. Как бы мы ни относились к молодёжному сленгу, нельзя не признать, что это явление чрезвычайно динамичное, подвижное и быстро меняющееся.
Язык – это живой организм, который сам регулирует происходящие в нём процессы: какие-то слова остаются и приспосабливаются к системе русского языка, какие-то слова не приживаются и уходят в пассивный запас. Но важно понимать, что злоупотреблять заимствованными словами вредно, так как они портят нашу речь.
– Помимо очевидной коммуникативной функции, какую социальную роль играет молодёжный сленг?
– Коммуникация, как отмечают исследователи, в молодёжном сленге более быстрая и ёмкая, так как слова короче и выразительные, чем литературные аналоги. Кроме того, употребление сленговых слов указывает на принадлежность к определённой субкультуре, отражает стремление молодёжи быть оригинальной. Чаще всего сленг возникает в результате стремления к специфической для определённого коллектива речевой экспрессии, к выражению особого отношения к жизни.
– Интернет-коммуникация породила свои жанры: посты, мемы, короткие видео, переписки со стикерами и эмодзи. Формирует ли цифровая среда новый функциональный стиль русского языка?
– Интернет – это особое пространство, в котором появились раньше не существовавшие формы коммуникации. Сейчас говорят о появлении интернет-стиля, для которого сформировались свои правила: интерактивность, смешение стилей, динамичность, компрессия и т. п. И вот это смешение стилей, размывание границ между стилями, думаю, пока не позволяет говорить о появлении нового функционального стиля в традиционном понимании.
– Кто сегодня является главным «законодателем мод» в русском языке: классическая литература, современные писатели, блогеры, сценаристы популярных сериалов или сами носители языка в повседневном общении?
– Правильность языка, его соответствие литературной норме определяют академические научные источники: словари, справочники, грамматика и т. п.
– Представим ситуацию: учащийся использует в сочинении актуальное слово из интернет-сленга, точно передавая им мысль и эмоцию. Нужно ли считать это ошибкой только потому, что слова нет в академическом словаре?
– Необходимо разумно подойти к этому. Если слово точно передаёт мысль и нет другого более подходящего слова, зафиксированного в словарях, думаю, это не должно считаться ошибкой.
– Русский язык богат уникальными понятиями, которые сложно перевести на другие языки одним словом (тоска, авось, удаль). В то же время мы активно заимствуем слова вроде краша, вайба, дедлайна. О чём говорит этот двусторонний процесс?
– Тоска, авось, удаль – это национальные концепты, отражающие особенности русской языковой картины мира и менталитета. Точные соответствия этим словам в других языках отсутствуют. Это говорит о богатстве русского языка, но это богатство никак не мешает заимствовать слова из других языков. Другие языки также заимствуют слова из русского языка, это двусторонний процесс. Это говорит о языковых контактах, о взаимодействии носителей языков.
– Региональные диалекты постепенно нивелируются. Есть ли у них будущее или они обречены стать достоянием узкого круга исследователей? Можно ли – и нужно ли – их сохранять целенаправленно?
– В вашем вопросе вместо слова «уничтожаются» использовано слово «нивелируются». Это к вопросу о заимствованиях. Как раз в этом случае, как кажется, заимствованное слово не столь резкое, более благозвучное, чем русское. И в таком случае его употребление оправданно.
Теперь что касается диалектов: у них есть будущее. Несмотря на то что носители говоров преимущественно люди старшего поколения, наблюдается возрождение интереса к местным говорам как к элементу культурной самобытности. Исследователи тоже прилагают усилия для сохранения говоров. В частности, преподаватели кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ совместно с коллегами из СПбГУ продолжают работать над созданием «Псковского областного словаря с историческими данными», вместе с диалектологами из разных областей России работают над созданием «Лексического атласа русских народных говоров». К работе с диалектным архивом активно привлекаются и студенты.
– Если попытаться заглянуть на 50–100 лет вперёд, какие самые значительные изменения могут произойти в русском языке под влиянием технологий (например, нейросетей)?
– Думаю, это не будут какие-то новые языковые явления. Очевидно, что для языка будет характерно появление новых слов, расширение или изменение значения слов, заимствование слов из социальных жаргонов, метафоризация, активно будут использованы ресурсы словообразования.
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