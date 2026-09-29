Борис Елкин: Любое решение должно давать ощутимые для людей результаты

11:45, 29 сентября 2026, ПАИ

Работать на конкретные и ощутимые для людей результаты пообещал новый председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин. Об этом он заявил после избрания на первой сессии регионального парламента, сообщает корреспондент ПАИ.

«Опыт, полученный на посту главы Пскова, научил меня главному. Любое решение должно давать конкретные и ощутимые для людей результаты. Из этого и буду исходить на новом посту», – сказал Ёлкин.

Он поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за поддержку и возможность работать в его команде, а также выразил отдельную благодарность Александру Котову. «Вы многое сделали для того, чтобы областной парламент работал последовательно, профессионально, в тесном взаимодействии с муниципалитетами и жителями. Для меня важно сохранить этот опыт и преемственность в работе», – отметил новый спикер.

Елкин напомнил, что с Заксобранием много взаимодействовал по дорожным вопросам и городским задачам. Среди серьёзных задач, стоящих перед областью и страной, он назвал поддержку участников специальной военной операции, выполнение социальных обязательств, укрепление экономики и развитие территорий.

«В этом зале представлены разные политические силы, могут быть разные мнения и подходы, но ответственность за Псковскую область, за благополучие её жителей у нас общая. Коллеги, рассчитываю на ваш опыт, инициативу и готовность работать на результат», – заключил председатель Заксобрания.

Онлайн-трансляция сессии регионального парламента доступна на сайте Собрания.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.