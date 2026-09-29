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Политика

Депутаты Заксобрания Псковской области единогласно утвердили структуру парламента

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области на первой сессии восьмого созыва единогласно утвердили структуру регионального парламента сегодня, 29 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Доклад по вопросу представил депутат Алексей Севастьянов. Все парламентарии проголосовали за.

Согласно принятому решению, в Заксобрании будут работать пять комитетов – по социальной политике; по бюджету, финансам и налоговой политике; по агропромышленному комплексу и землепользованию; по региональной политике и местному самоуправлению; по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

Помимо этого, в структуру войдут комиссия по делам защитников Отечества; комиссия по молодёжной политике, связям с общественными организациями и патриотическому воспитанию; комиссия по депутатской этике; комиссия по инвестиционной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства; комиссия по достоверности сведений о доходах и противодействию коррупции.

Онлайн-трансляция сессии регионального парламента доступна на сайте Собрания.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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