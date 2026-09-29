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Политика

В Заксобрании Псковской области определили кандидатов в руководство

Кандидатуры в руководящий состав Законодательного Собрания Псковской области внесли в бюллетень для тайного голосования. Об этом сообщает корреспондент ПАИ с первой сессии регионального парламента.

На должность заместителя председателя заксобрания выдвинут Юрий Сорокин. Заместителями председателя и одновременно председателями комитетов могут стать Игорь Дитрих (по социальной политике), Алексей Севастьянов (по региональной политике и местному самоуправлению) и Андрей Козлов (по АПК, природным ресурсам и землепользованию).

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике предложено возглавить Павлу Гомону, комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту – Дмитрию Быстрову. Данные кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования.

Онлайн-трансляция сессии регионального парламента доступна на сайте Собрания.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.

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