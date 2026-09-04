Новый созыв: как прошла первая сессия Законодательного Собрания Псковской области

Первая сессия Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва состоялась сегодня, 29 сентября. Депутаты утвердили структуру парламента, зарегистрировали пять фракций и сформировали руководящий состав.

Председателем Заксобрания избран Борис Елкин – за его кандидатуру проголосовали 24 депутата. Сенатором РФ от регионального парламента стала Наталья Мельникова. В структуру Собрания вошли пять комитетов и пять постоянно действующих комиссий, их персональный состав также утверждён.

Как прошла первая сессия нового созыва – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.