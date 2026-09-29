Пять фракций зарегистрировано в Заксобрании Псковской области
Пять партийных фракций официально зарегистрировано в Законодательном Собрании Псковской области восьмого созыва. Об этом с первой сессии регионального парламента сообщает корреспондент ПАИ.
Фракции сформировали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Эти партии прошли в Заксобрание по итогам выборов.
Регистрация фракций завершила юридическое оформление структуры нового состава регионального парламента.
С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.
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