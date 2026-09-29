В Заксобрании Псковской области избрали заместителей председателя
Заместители председателя Законодательного Собрания Псковской области избраны на первой сессии регионального парламента нового созыва сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
По решению депутатов в Собрании восстановлена должность первого вице-спикера, которая существовала в структуре парламента ранее. На этот пост избран Игорь Дитрих. Он сохранит руководство комитетом по социальной политике и будет работать в Заксобрании на постоянной основе.
Заместителями председателя, которые также будут работать на постоянной основе, избраны Алексей Севастьянов и Андрей Козлов. Они совмещают эти посты с должностями председателей комитета по региональной политике и местному самоуправлению и комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию соответственно.
Вице-спикером на непостоянной основе избран Юрий Сорокин.
Все заместители председателя являются членами самой многочисленной фракции регионального парламента – партии «Единая Россия».
С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.
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