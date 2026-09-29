В Заксобрании Псковской области избрали заместителей председателя

13:09, 29 сентября 2026, ПАИ

Заместители председателя Законодательного Собрания Псковской области избраны на первой сессии регионального парламента нового созыва сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

По решению депутатов в Собрании восстановлена должность первого вице-спикера, которая существовала в структуре парламента ранее. На этот пост избран Игорь Дитрих. Он сохранит руководство комитетом по социальной политике и будет работать в Заксобрании на постоянной основе.

Заместителями председателя, которые также будут работать на постоянной основе, избраны Алексей Севастьянов и Андрей Козлов. Они совмещают эти посты с должностями председателей комитета по региональной политике и местному самоуправлению и комитета по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию соответственно.

Вице-спикером на непостоянной основе избран Юрий Сорокин.

Все заместители председателя являются членами самой многочисленной фракции регионального парламента – партии «Единая Россия».

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.