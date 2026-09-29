Заксобрание Псковской области утвердило глав комитетов и комиссий

12:35, 29 сентября 2026, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва на первой сессии утвердили новый состав комитетов и постоянно действующих комиссий. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Согласно принятым решениям, комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике возглавил Павел Гомон, комитет по социальной политике – Игорь Дитрих, комитет по региональной политике и местному самоуправлению – Алексей Севастьянов, комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию – Андрей Козлов, комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту – Дмитрий Быстров.

Постоянно действующие комиссии возглавили: комиссию по делам защитников Отечества и их семей – Надежда Васильева, комиссию по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства – Юрий Сорокин, комиссию по вопросам молодёжной политики, общественных объединений и патриотического воспитания – Михаил Каратыш, комиссию по депутатской этике – Игорь Дитрих, комиссию по достоверности предоставляемых сведений о доходах и противодействии коррупции – Павел Гомон.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.