Более четырёх тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали​ в Псковской области за неделю

10:15, 30 сентября 2026, ПАИ

4 070 случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области с 21 по 27 сентября, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,8 %.

В Пскове зарегистрировали 1 490 случаев ОРВИ – 36,6 % от общего количества по региону. За неделю госпитализировали 33 человека с симптомами ОРВИ. В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Роспотребнадзор рекомендует мыть руки или использовать антисептики перед едой и после посещения общественных мест, не трогать грязными руками лицо, обращаться за медицинской помощью при недомогании и не заниматься самолечением, использовать маски или респираторы в общественных местах, исключать контакты с заболевшими, соблюдать социальную дистанцию и правила респираторного этикета, а также одеваться по погоде.

В ведомстве напомнили о необходимости ежегодной вакцинации от гриппа: грипп протекает тяжелее ОРВИ и может привести к опасным осложнениям.