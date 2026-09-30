Сохранение традиционных семейных ценностей обсудят в медиацентре ПАИ

10:00, 30 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый сохранению традиционных семейных ценностей через культурное просвещение, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября, в 11:00.

Как мероприятия, которые проходят в регионе, ориентированы на семейную аудиторию? Какие программы для семей с детьми проводятся в псковских учреждениях культуры? Как семьи с детьми могут бесплатно посещать псковские музеи? Какие семейные праздники и фестивали пройдут в Псковской области в 2027 году? Какие культурные инициативы, посвящённые материнству и отцовству, реализуют в Псковской области в рамках национального проекта «Семья»?

Об этом подробно расскажет заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова.