37 классов в восьми школах ​закрыли из-за ОРВИ​ в Псковской области

10:27, 30 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли 37 классов в восьми школах и две группы в двух детских садах, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга.

С 21 по 27 сентября в области зарегистрировали 4 070 случаев ОРВИ, доля детей до 14 лет среди заболевших – 58,8 %. В Пскове зарегистрировали 1 490 случаев, или 36,6 % от общего количества по региону.

За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировали 33 человека. В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии, случаев гриппа не зарегистрировано.