Адаптация ветеранов СВО через культуру и досуг: прямой эфир из медиацентра ПАИ

14:13, 30 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый социальной адаптации ветеранов специальной военной операции благодаря культурно-досуговой деятельности, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие культурные и досуговые форматы доступны ветеранам и участникам СВО бесплатно? Как фонд работает с семьями ветеранов в культурном контексте? Какие мероприятия планируется проводить на площадке «Артплатформы»? Какие занятия, хобби или творческие направления ветеранам интересно было бы попробовать или возобновить?

Об этом рассказывают директор Центра развития молодёжи «Артплатформа», ветеран СВО Валерий Хруцкий, заместитель директора Центра развития молодёжи «Артплатформа» Данил Аюпов, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области по общественным проектам Лидия Герасимова и ветеран СВО Артём Стозий.