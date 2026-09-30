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Общество

Пульмонолог объяснил феномен «попкорновой болезни» у вейперов

Природу так называемой попкорновой болезни, развивающейся у курильщиков вейпов, объяснил главный пульмонолог Тульской области Арсен Басилая в интервью телеканалу «Первый Тульский».

Фото: ПАИ. Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью

По словам специалиста, название этого недуга пришло из Северной Америки. При выслушивании лёгких через фонендоскоп врач слышит звуки, напоминающие хлопки лопающегося попкорна. При этом в действительности никаких «взрывов» в лёгких пациентов не происходит. Однако это вовсе не означает, что заболевание безвредно.

Впервые в России случай «попкорновой болезни» у вейперов был зафиксирован в марте 2025 года. Вещество диацетил, содержащееся в ароматизаторах для вейпов, вызывает одышку, боли в груди, хрипящее дыхание, а также может привести к лёгочной и сердечной недостаточности.

Первые симптомы недуга могут проявиться уже после трёх лет активного парения. Единственный способ избежать заболевания – полностью отказаться от курения.

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