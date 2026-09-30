Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Любая деревня может стать туристическим объектом – эксперт

Любая деревня может стать туристическим объектом, заявил автор и продюсер проекта «Деревня Щукино» из Псковской области Андрей Левшин в выездной студии «Первого Псковского» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее региона».

Фото: ПАИ

«Всё зависит от человека, от лидера, который там находится, и от того, как он ощущает её, как он к ней подходит. Удалённость от федеральных дорог не влияет: едут за концепцией, едут за продуктом и за чем-то особенным, чего нет нигде», – сказал он.

По словам Левшина, в Псковской области есть не только потенциал, но и модель событийного туризма. «За счёт концепции или эксклюзивной фишки можно развернуть любое событие. Мы прекрасно понимаем, какое количество человек едет за одним событием – про эту территорию может узнать сразу глобально столько людей, как у нас получилось с деревней Щукино, когда про нас писали все федеральные СМИ», – отметил он.

Продюсер подчеркнул, что если люди заинтересованы и хотят развивать свою территорию, деревню или посёлок, всё получится. «Здесь важен смысл – тот, который в мероприятии или в территории, потому что без этого, как правило, продукты проекта не живут», – пояснил Левшин.

Отвечая на вопрос о мотивации жителей, он отметил, что первым делом нужно найти в муниципалитете или учреждении культуры лидера, заинтересованного в развитии. С ним нужно провести беседу, показать подобные проекты и организовать сход граждан, где каждый может высказать своё мнение, а затем составить дорожную карту. Важна и насмотренность лидера: по его примеру уже идут этим путём и делятся опытом в общем чате.

Левшин добавил, что бытовые вопросы населения, например с травой, тоже могут решаться с помощью туризма и событийных мероприятий: тогда о территории говорят и пишут, к ней появляется внимание.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» продюсер назвал одним из лучших в Псковской области в направлении туризма. «Очень интересные спикеры, очень интересные докладчики, и ты сразу понимаешь, насколько подробно раскрывается тема. Если присутствующие захотят создавать свой бренд, здесь есть вся база для того, чтобы они это создали», – заключил он.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

«Титан-Полимер» прошел первый этап международного сертификационного аудита по пищевой безопасности
30 сентября 2026

Бренды российских регионов представили на форуме в Пскове
30 сентября 2026

Скончался бывший руководитель одного из отделов администрации Пскова
30 сентября 2026

Чудское озеро и Выбуты: ветераны СВО назвали свои места силы для восстановления
30 сентября 2026

«Билайн» запустил аренду электронных и аудиокниг с выгодой до 50%
30 сентября 2026

Территориальные бренды в России развиваются разрозненно – эксперт
30 сентября 2026

Семинар об основах государственной гражданской службы прошёл в Корпоративной академии правительства Псковской области
30 сентября 2026

Скончался экс-директор Псковского кооперативного техникума

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...