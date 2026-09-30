Любая деревня может стать туристическим объектом – эксперт

17:32, 30 сентября 2026, ПАИ

Любая деревня может стать туристическим объектом, заявил автор и продюсер проекта «Деревня Щукино» из Псковской области Андрей Левшин в выездной студии «Первого Псковского» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее региона».

«Всё зависит от человека, от лидера, который там находится, и от того, как он ощущает её, как он к ней подходит. Удалённость от федеральных дорог не влияет: едут за концепцией, едут за продуктом и за чем-то особенным, чего нет нигде», – сказал он.

По словам Левшина, в Псковской области есть не только потенциал, но и модель событийного туризма. «За счёт концепции или эксклюзивной фишки можно развернуть любое событие. Мы прекрасно понимаем, какое количество человек едет за одним событием – про эту территорию может узнать сразу глобально столько людей, как у нас получилось с деревней Щукино, когда про нас писали все федеральные СМИ», – отметил он.

Продюсер подчеркнул, что если люди заинтересованы и хотят развивать свою территорию, деревню или посёлок, всё получится. «Здесь важен смысл – тот, который в мероприятии или в территории, потому что без этого, как правило, продукты проекта не живут», – пояснил Левшин.

Отвечая на вопрос о мотивации жителей, он отметил, что первым делом нужно найти в муниципалитете или учреждении культуры лидера, заинтересованного в развитии. С ним нужно провести беседу, показать подобные проекты и организовать сход граждан, где каждый может высказать своё мнение, а затем составить дорожную карту. Важна и насмотренность лидера: по его примеру уже идут этим путём и делятся опытом в общем чате.

Левшин добавил, что бытовые вопросы населения, например с травой, тоже могут решаться с помощью туризма и событийных мероприятий: тогда о территории говорят и пишут, к ней появляется внимание.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» продюсер назвал одним из лучших в Псковской области в направлении туризма. «Очень интересные спикеры, очень интересные докладчики, и ты сразу понимаешь, насколько подробно раскрывается тема. Если присутствующие захотят создавать свой бренд, здесь есть вся база для того, чтобы они это создали», – заключил он.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.