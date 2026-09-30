Студентка ПсковГУ: Туризм в Псковской области развивается колоссальными темпами

17:19, 30 сентября 2026, ПАИ

Развитие туризма в Псковской области идёт колоссальными темпами, отметила студентка ПсковГУ, обучающаяся по направлению «Туризм», Кристина Гапонова в выездной студии «Первого Псковского» на форуме «Сила бренда – экономическое будущее региона».

Отвечая на вопрос о перспективах работы в регионе, студентка отметила деятельность молодёжи и выразила надежду на дальнейшее развитие подобных проектов. По её словам, этому может поспособствовать и реализация различных грантов.

Псковская область, как считает Гапонова, привлекает огромное количество туристов, и с каждым годом их будет всё больше. Среди причин она назвала духовную, культурную и реальную пищу для гостей региона.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее региона» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее региона» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.