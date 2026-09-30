Псковский ветеран СВО Валерий Хруцкий создал центр для творческих детей из глубинки

17:28, 30 сентября 2026, ПАИ

Центр развития молодёжи «Артплатформа» открылся в Псковской области. Этот проект создан ветераном СВО Валерием Хруцким совместно с Данилом Аюповым. Центр даёт возможность талантливым детям из районов области проявить себя в музыке, танцах и конферансе. Об этом рассказали директор центра развития молодёжи «Артплатформа», ветеран СВО Валерий Хруцкий и заместитель директора центра развития молодёжи «Артплатформа» Данил Аюпов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

«Когда в марте мне сказали, что после тяжёлого ранения и ампутации меня всё-таки увольняют из рядов вооруженных сил, естественно, возник вопрос, чем заниматься дальше», – рассказал Валерий Хруцкий.

По его словам, первой идеей был спорт – многие ветераны после возвращения выбирают именно это направление. Валерий Хруцкий стал вратарём хоккейной команды, встал на коньки с протезом, тренировался и продолжает играть по сей день.

«Но потом я начал понимать, что все бросились в спорт, а другие ниши немного свободны», – отметил он.

Вместе с Данилом Аюповым Валерий Хруцкий решил создать площадку для детей, которые хотят заниматься творчеством, но не имеют возможности уехать в крупные города.

«У нас с Данилом возник вопрос: чем ещё, кроме спорта, можно занять наших детей? Ведь не все идут в спорт, верно? Есть которые не любят спорт, но зато любят танцевать или петь», – подчеркнул Валерий Хруцкий.

Центр запустил фестиваль «Псковское созвездие», направленный на поддержку творчески одарённых детей вне зависимости от их материального положения и места проживания.

«Мы попробуем на нашей платформе дать детям из глубинки, которые хотят, умеют и желают всем этим заниматься, возможность проявить себя. Всё это бесплатно, мы делаем достаточно хорошие площадки высокого уровня», – рассказал Валерий Хруцкий.

Победители конкурса получат шанс выступить на гала-концерте, на который приглашены два человека из Москвы, способные повлиять на участие детей в федеральных проектах.

Данил Аюпов добавил, что подобного проекта в области ещё не было. Особое внимание уделяется номинации «Конферанс» – забытому жанру, в рамках которого участники учатся вести мероприятия.

Сейчас идёт приём заявок на участие. В декабре стартует само мероприятие. Оно начнётся с образовательного блока. Для проведения мастер-классов приглашены сторонние специалисты, в том числе известный режиссёр-постановщик Дмитрий Платонов из Москвы.

После образовательного этапа в феврале начнутся отборочные туры в пяти муниципалитетах – Гдове, Великих Луках, Опочках, Острове и Пскове. Лауреаты зональных этапов будут приглашены на суперфинал, где разыграют Гран-при фестиваля.

«Сейчас мы готовим и утверждаем специальные стипендии для победителей. И привлекаем различных партнёров, чтобы обеспечить их подарками», – добавил Данил Аюпов.

Для Валерия Хруцкого создание «Артплатформы» стало делом, которое помогло адаптироваться к мирной жизни.