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Общество

Социальные педагоги отмечают свой профессиональный праздник

Международный день социального педагога отмечается ежегодно 2 октября. Праздник призван подчеркнуть важность профессии, которая оказывает значительное влияние на общество, пишет calend.ru.

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов, в которой участвовали представители 44 стран, включая Россию. Именно на ней приняли решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

Социальная педагогика – наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из её функций – разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

Социальные педагоги работают с разными группами населения, чтобы помочь людям адаптироваться и интегрироваться в общество. Особого внимания требуют трудные подростки, дети-сироты, дети с инвалидностью, дети из неблагополучных семей. Деятельность таких специалистов направлена на развитие личности, профилактику неблагополучия, поддержку и защиту прав детей.

В День социального педагога в разных странах проводятся тематические мероприятия: профессиональные конференции, форумы, семинары и круглые столы. Среди обсуждаемых тем – повышение роли семьи в развитии социума, духовно-нравственный и социально-политический потенциал сплочения общества, здоровый образ жизни и проблемы воспитания молодёжи, социальные конфликты и методы их преодоления, информатизация общества. Мероприятия организуют и вузы, готовящие социальных педагогов: университеты и институты проводят научно-методические игры, мастер-классы и семинары, а студенты готовят капустники и концерты.

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