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Общество

Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах

Работы по строительству сетей водоотведения продолжаются в Пушкиногорском районе, сообщили ПАИ в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

  • Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области
  • Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области
  • Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области
  • Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области
  • Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области
  • Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области
  • Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области
  • Более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области

На сегодняшний день подрядная организация проложила 2,2 тысячи метров сетей водоотведения, общая проектная протяжённость составляет 2,85 тысячи метров. Также полностью смонтировано 56 колодцев.

Работы продолжаются. Реализация проекта позволит улучшить качество водоотведения для жителей округа, отметили в министерстве.

Работы проходят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета.

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