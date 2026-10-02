Инженерные сети и коммуникации монтируют на котельной №9 в Пскове

14:28, 02 октября 2026, ПАИ

Инженерные сети и коммуникации монтируют на котельной № 9 в Пскове в рамках второго этапа реконструкции, сообщили ПАИ в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области



Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области





Сейчас продолжаются работы по монтажу сетевых и вспомогательных трубопроводов, а также идёт установка газового оборудования. Кроме того, специалисты ведут монтаж системы мазутоснабжения. Подрядчик приступил и к электрической части.

Завершить работы по контракту необходимо до 1 декабря 2026 года.

Отметим, мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств федерального бюджета.