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Происшествия

Псковичи попытались обнести магазин на 26 тысяч рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 7 октября пресекли несколько краж в псковских магазинах, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Около 09:00 росгвардейцы получили сигнал тревоги из магазина на улице Яна Фабрициуса. На месте они задержали мужчину, который, по предварительным данным, похитил из торгового зала спиртные напитки.

Еще троих подозреваемых задержали около 17:00 в гипермаркете на улице Труда. По данным Росгвардии, они пытались украсть товары на сумму более 26 тысяч рублей. Среди задержанных – 40-летний, 37-летний и 17-летний псковичи.

Всех задержанных передали сотрудникам полиции.

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