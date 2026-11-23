Три человека погибло в ДТП на псковских дорогах за неделю

12:23, 23 ноября 2026, ПАИ

Более 1,2 тысячи административных правонарушений в сфере дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 16 по 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В ходе профилактических мероприятий дорожная полиция выявила 37 водителей в состоянии опьянения. При этом три человека были задержаны за повторное управление в нетрезвом виде.

Кроме того, за прошедшую неделю на территории региона произошло 22 дорожно-транспортных происшествия. В них погибло три человека и 26 получили различные травмы.