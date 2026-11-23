Четыре водителя лишились автомобилей из-за пьяной езды в Псковской области

11:45, 23 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выявлять водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения, несмотря на ранее полученные наказания за аналогичные нарушения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 20 по 22 ноября в регионе выявили четырёх нетрезвых водителей-рецидивистов.

20 ноября в Печорах инспекторы ДПС остановили автомобиль Renault под управлением 48-летнего местного жителя.

В Великих Луках в тот же день полицейские выявили 36-летнего нетрезвого водителя мопеда.

21 ноября на Рижском проспекте в Пскове дорожная полиция остановила 49-летнего мужчину за рулём «Лады».

В Невеле ночью 22 ноября выявили ещё одного нетрезвого водителя «Лады» – 44-летнего мужчину.

Все транспортные средства изъяты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве также напомнили, что нетрезвый водитель представляет серьёзную угрозу для всех участников дорожного движения. Даже одна поездка в состоянии опьянения может привести к трагедии, подчеркнули в УМВД.