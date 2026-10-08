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Ночная хоккейная лига Псковской области в дивизионе «Любитель 50+» стартует 11 октября

Новый розыгрыш Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Псковской области в дивизионе «Любитель 50+» стартует 11 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В новом сезоне, как и в прошлом, главный трофей разыграют семь команд: псковские «Плесков», «Гвардия ВДВ» и «Звезда», пыталовский «Беркут», «Родина», великолукская «Дружина» и «Красный город» из Красногородска.

Турнир откроет матч лидеров регулярного чемпионата прошлого сезона «Плескова» и «Родины». Игра начнётся в 12:15. Затем, в 13:30, на лёд выйдут финалисты прошлого розыгрыша турнира «Красный город» и «Дружина». Завершит игровой день матч «Беркута» и «Звезды».

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