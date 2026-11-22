Псковские волейболисты одержали две победы в стартовом туре Первой лиги

19:40, 22 ноября 2026, ПАИ

Псковский клуб «Рубеж» на своей площадке одержал две победы в стартовом туре чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В первом туре в Пскове участвовали три команды. В стартовом матче, который прошёл 20 ноября, «Рубеж» уверенно обыграл «Поморье» из Архангельска со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20). Во второй встрече, завершившейся сегодня, 22 ноября, псковичи справились с командой «Политех-Лидер» из Твери – 3:1 (27:29, 25:19, 25:16, 25:20).

Остальные команды Первой лиги в СЗФО проведут стартовый тур в Вологде с 4 по 6 декабря. Там сыграют новгородский «Кураж», «Карелия», вологодское «Динамо» и СШОР «Тверь». По итогам первых матчей псковичи возглавляют турнирную таблицу.

Второй тур в феврале примут Петрозаводск и Великий Новгород.