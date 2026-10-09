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Общество

«Мегафон» и «Бюро 1440» впервые в России показали гибридную связь через низкоорбитальные спутники

Мобильный оператор «Мегафон» и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») провели первый тест гибридной связи через российскую низкоорбитальную группировку, наземный радиодоступ обеспечила базовая станция Yadro. Компании продемонстрировали технологию на форуме «Цифровые решения» в Москве, запустив прямой эфир из Красноярского края. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Фото предоставила пресс-служба ПАО «Мегафон»

Инженерные команды обеспечили сквозную передачу данных на высокой скорости от абонентского устройства через отечественную базовую станцию и спутниковый канал без прокладки наземной транспортной линии. Прямой эфир из сибирской тайги до площадки видеоконференции в Москве позволил участникам форума «Цифровые решения» оценить в работе синергию космической и наземной инфраструктуры в реальном времени в действующей сети.

В основе уникального решения – интеграция спутниковой системы «Бюро 1440» с мобильной сетью «Мегафона». Впервые в России спутниковый терминал обеспечил передачу данных между удалённой площадкой и ядром сети оператора через низкоорбитальную группировку, а базовая станция Yadro – радиодоступ для абонентских устройств. Такая схема позволяет развивать мобильное покрытие высокоскоростной связью, кратно увеличивать объём данных в любой локации – от удалённых промышленных объектов и экспедиций до зон чрезвычайных ситуаций.

«Гибридная связь на действующей инфраструктуре – это принципиально новая для российского телеком-рынка технология, которая стала логичным продолжением нашей стратегии развития: ещё в 2024 году «Мегафон» первым в отрасли подписал контракт с «Бюро 1440», а затем первым разработал и презентовал собственный спутниковый комплекс для оперативного развёртывания сетей 4G и 5G. Гибридная архитектура открывает для мобильного оператора новые горизонты развития сети, позволяя нам рассматривать дополнительные каналы как приоритетное направление для освоения территорий, где традиционная наземная инфраструктура отсутствует», – прокомментировал генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

Фото предоставила пресс-служба ПАО «Мегафон»

«Сегодня мы продемонстрировали результат совместной работы инженерных команд. За этим прямым включением – путь от создания собственных технологий до их интеграции в единую систему связи. Для России с её масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено. Мы показали инженерную основу следующего этапа развития российского телекома – гибридной связи, а также способность наших компаний создавать это будущее уже сегодня», – подчеркнул генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

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