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Осенняя листва может спровоцировать аллергию: как отличить её от простуды

Опавшие листья могут стать источником аллергенов: во влажной разлагающейся листве активно размножаются плесневые грибы, споры которых способны вызывать насморк, кашель и даже приступы удушья. О том, как распознать такую реакцию и защититься от неё, 8 октября «Известиям» рассказал врач-терапевт, заместитель главного врача по терапии Олимп Клиник МАРС Максим Маскин.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, сама листва не является аллергеном. Опасность представляют микроскопические споры плесени, для размножения которой осенью складываются благоприятные условия: влажность, дожди и перепады температуры. Концентрация спор в воздухе особенно высока, пока температура держится выше 10 градусов.

Аллергия на плесень может напоминать простуду. Среди основных симптомов – заложенность носа, частое чихание, водянистые выделения, кашель, покраснение и зуд глаз, слезотечение. Иногда появляются кожные высыпания и зуд в горле. В тяжёлых случаях возможны свистящее дыхание и одышка.

Один из ориентиров – отсутствие повышенной температуры. Если насморк, чихание или зуд в глазах возникают после прогулки в парке либо уборки листьев, а жара и ломоты в теле нет, причиной может быть аллергия. Если симптомы сохраняются неделями и не проходят, несмотря на попытки лечить простуду, стоит обратиться к врачу и проверить возможную аллергическую реакцию.

В первую очередь осторожность нужна людям, у которых уже есть аллергия на пыльцу, домашнюю пыль или животных. Особенно уязвимы пациенты с бронхиальной астмой: вдыхание спор плесени может спровоцировать серьёзный приступ. В группе риска также дети, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом, дачники, садоводы и работники ферм и лесопилок.

При чувствительности к плесневым грибам у некоторых людей могут усиливаться реакции и на отдельные продукты. Врач упомянул плесневые сыры, дрожжевое тесто, квас, кефир, вино и шампанское. Однако ограничения в питании стоит обсуждать с врачом, а не вводить без необходимости.

Наибольший риск возникает во время уборки опавших листьев: сгребание и перемещение листвы поднимает споры в воздух. При подтверждённой аллергии лучше поручить эту работу кому-то другому. Если такой возможности нет, врач рекомендует использовать респиратор и закрытые защитные очки, снять контактные линзы и слегка увлажнить листья перед уборкой.

После работы следует переодеться, вымыть лицо, руки и шею, промыть нос и глаза изотоническими растворами.

Снизить контакт с плесенью также помогают простые меры: избегать прогулок в парках и лесах в сырую погоду, регулярно проводить влажную уборку дома, поддерживать влажность воздуха не выше 50% и использовать очиститель воздуха с HEPA-фильтром. В сырых помещениях может пригодиться осушитель воздуха. После прогулки стоит очистить обувь и, если питомец гулял рядом с опавшей листвой, вымыть его.

Лечение аллергии подбирает врач. Для контроля симптомов могут применяться антигистаминные препараты и назальные спреи с глюкокортикостероидами. Если после контакта с листвой регулярно возникают насморк, кашель или зуд глаз, особенно без температуры, стоит обратиться к аллергологу. Для уточнения причины врач может назначить кожные пробы или анализ крови на аллергены плесневых грибов.

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