Фестиваль «Архондарик» вышел в финал международной премии Russian Event Awards

15:57, 10 октября 2026, ПАИ

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» занял первое место в отборочном полуфинале международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который проходил в городе Йошкар-Оле. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Это невероятно важное достижение для нашего проекта. В этом году премия проходит в обновлённом формате: вместо региональных этапов впервые проводятся отборочные полуфиналы, где могут участвовать проекты из любого уголка России. И наш «Архондарик» достойно представил себя на этом престижном конкурсе», – отметили в дирекции.

Кроме того, фестивали «Лешуга», «Псковские каникулы» и выставка «Россия начинается здесь» также прошли в финал премии.

«От всего сердца благодарим организаторов, экспертов и всех, кто поддерживал нас. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом!» – подчеркнули в ТКД.

Фестиваль «Архондарик» впервые проходил в Печорах на площади Победы с 2 по 4 октября. Название выбрано неслучайно: слово «архондарик» в греческой монастырской традиции обозначает помещение для приёма гостей, где путника встречают как дорогого гостя.

В фестивале приняли участие 13 монастырей из России и Белоруссии. География участников охватила Казань, Карелию, Минск, Старую Ладогу, Ярославскую область, Ессентуки, Хабаровский и Приморский края. Центральным событием стало приготовление 2 700 литров монастырской похлёбки в гигантском чане объёмом 5 000 литров.

Для гостей работали ярмарочная и просветительская площадки, а также открытая кухня. В программе были мастер-классы по приготовлению слоёного пирога с капустой и запечённой тыквы, лекции о православии, флористические мастер-классы и выступления творческих коллективов. Среди участвовавших артистов – Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», детский хор «ЛаккиЛайк» и иеромонах Фотий.

Фестиваль посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Глава региона отметил, что событийные мероприятия необходимы для развития муниципалитетов и привлечения паломников.

Мероприятие прошло при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор. Организаторы уже заявили о планах провести фестиваль в следующем году.