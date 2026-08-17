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Общество

Более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Лешуга» в Пскове за три дня

Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в заключительный день посетили восемь тысяч человек. Всего с 14 по 16 августа мероприятие собрало более 30 тысяч гостей. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ПАИ

На протяжении всех трёх дней на территории фестиваля работали шесть тематических подворий, где можно было продегустировать напитки из 29 сидроделен со всей России и попробовать авторские блюда из яблок, приготовленные местными кулинарами. Также проходили лекции о технологии производства сидра, о его истории и традициях.

Напомним, в первый день мероприятие посетило 10 тысяч человек, второй – 13 тысяч. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк «Куопио»). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.

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