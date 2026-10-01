Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах: полный путеводитель

13:55, 01 октября 2026, ПАИ

С 2 по 4 октября 2026 года в Печорах на площади Победы впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни «Архондарик». В нём примут участие монастыри из России и Республики Беларусь. На открытой кухне повара проведут мастер-классы и раскроют секреты монастырской кулинарии. В павильонах обителей можно будет продегустировать и купить уникальную продукцию, а на ярмарке свои изделия представят ремесленники и фермеры Псковской области. Но «Архондарик» – это не только кухня. В программе – выступления творческих коллективов, лекции о православии и интерактивные площадки.

На первый фестиваль приедут представители 13 монастырей. Шесть из них – обители Псковской митрополии, остальные семь – гости из других регионов. География для дебютного фестиваля оказалась на удивление обширной: Казань, Карелия, Минск, Старая Ладога, Ярославская область, Ессентуки и даже Приморский край. «То есть это практически вся Россия и не только Россия», – отметил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Среди гостей – Свято-Георгиевский женский монастырь из Ессентуков (Пятигорская и Черкесская епархия, Кавказские Минеральные Воды). Обитель, основанная в 1998 году и официально открытая решением Священного синода в 2006-м, известна своим беломраморным храмом (мрамор из карьера Коэлга) и восьмиконечной Вифлеемской звездой в полу. Сёстры монастыря хранят традиции старинных рецептов, ухаживают за садами и привезут на «Архондарик» свои угощения.

Что означает название «Архондарик»

Название фестиваля выбрано не случайно и имеет глубокие греческие корни. Как объяснил на брифинге в медиацентре ПАИ настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского в Пскове, секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев, слово «архон» означает «высокий гость», а «архондарик» – это место, где путника встречают как дорогого гостя.

«Проделав дорогу в монастырь, человек может отдохнуть, сопричаститься хлеба, прохладной воды из источника монастырского, какой-нибудь сладкий лукум ему дадут в дар. Этот архондарик – не просто место или точка. Это, по сути, раскрытые объятия родного Отца». Протоиерей Андрей Вахрушев

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин отметил, что название выбрано в том числе для образовательной части фестиваля – чтобы человек задумался и расширил свои познания в церковных понятиях.

Когда и где пройдёт «Архондарик» в 2026 году

Фестиваль пройдет с 2 по 4 октября в Печорах на площади Победы.

2 и 3 октября: с 11:00 до 19:00;

4 октября (воскресенье): с 11:00 до 18:00.

Ориентиры: улицы Свободы и Мира, рядом автостанция Печоры. Площадка делится на три зоны: ярмарочную, просветительскую и открытую кухню.



Фото: организаторов проекта



Фото: организаторов проекта



Фото: организаторов проекта





Программа фестиваля

2 октября, пятница

11:00 – молебен и торжественная церемония открытия;

11:00–19:00 – работа павильонов монастырских кухонь и ярмарки;

12:00–18:00 – мастер-класс по приготовлению слоёного пирога с капустой (каждые 40 минут);

12:00–18:00 – мастер-класс по приготовлению запечённой тыквы с орехами и чёрной смородиной (каждые 40 минут);

11:00–12:00 – лекция «Райский сад на монастырской кухне: история пряных трав и цветов»;

12:30–13:30 – лекция «Хлеб земной и Хлеб небесный»;

14:00–15:00 – флористический мастер-класс «Осенний венок гостеприимства»;

15:30 – концертная программа от заслуженного коллектива народного творчества России «Псковский Русский народный хор»;

16:30 – концертная программа «Добрые песни» от музыкантов группы «Красивая»;

18:00 – концертная программа от группы «Родная речь».

3 октября, суббота

11:00–19:00 – работа павильонов монастырских кухонь и ярмарки;

12:00–18:00 – мастер-класс по приготовлению слоёного пирога с капустой (каждые 40 минут);

12:00–18:00 – мастер-класс по приготовлению запечённой тыквы с орехами и чёрной смородиной (каждые 40 минут);

11:00–12:00 – лекция «Цветы в православном храме: традиции, символы и тонкости благоукрашения»;

12:30–13:30 – лекция «Бог и человек, движение навстречу»;

14:00–15:00 – флористический мастер-класс «Осеннее изобилие»;

15:30 – концертная программа от заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева;

16:30 – концертная программа от детского эстрадного хора «ЛАККИЛАЙК»;

18:00 – концерт иеромонаха Фотия (Мочалова).

4 октября, воскресенье

11:00–18:00 – работа павильонов монастырских кухонь и ярмарки;

12:00–18:00 – мастер-класс по приготовлению слоёного пирога с капустой (каждые 40 минут);

12:00–18:00 – мастер-класс по приготовлению запечённой тыквы с орехами и чёрной смородиной (каждые 40 минут);

11:00–12:00 – лекция «Сервировка праздничного стола: русские традиции и секреты домашнего уюта»;

12:30–13:30 – лекция «Церковное облачение священника»;

14:00–15:00 – мастер-класс «Сервировка и украшение праздничного стола»;

15:30 – концертная программа от группы «Гайтан»;

17:00 – концертная программа от Архиерейского хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Лекторы из числа священников:

Иеромонах Пантелеймон Ледин – руководитель епархиального отдела по образованию, преподаватель Псковского духовного училища и Псково-Печерской семинарии (первый день)

Протоиерей Артемий Лутченко – клирик Троицкого кафедрального собора Пскова (второй день)

Священник Роман Гизитдинов – руководитель епархиального миссионерского отдела, трудится на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове (третий день).

Для разговора с гостями организуют палатку-«приёмный кабинет»: там всегда будет священник, ему можно задать любой вопрос. Александр Робин подчёркивает: в такой обстановке можно задать священнослужителям любые вопросы, которые в церкви кажутся неудобными. После лекций можно пообщаться лично.

Что можно будет попробовать

Меню построено по логике церковного календаря: есть постные дни, есть дни подготовки к посту, есть простые будни и есть праздники. Поэтому блюда – от самых простых до изысканных. Среди заявленных:

Суп-пюре из белых грибов

Капуста тушёная с фасолью

Картофель с лесными грибами

Солянка рыбная

Картофель фри по-монастырски

Лапша по-монастырски

Картофельные зразы с грибами под монастырским соусом

Рогалики с лимоном и орехами

Рыбный рулет из ладожского судака

Это лишь пять процентов от того, что будет приготовлено, – каждый монастырь везёт свои лучшие рецепты. Организаторы специально просили делать небольшие порции, чтобы гости успели попробовать как можно больше.

Центральное событие: приготовление 2 700 литров похлёбки. 3 октября (суббота) в 14:00 на площади Победы начнут раздавать монастырскую похлёбку. Готовить будут в огромном чане на 5 000 литров, но планируют приготовить 2 700 литров. Чан начнут топить с трёх часов ночи, к 10:00–11:00 засыплют ингредиенты, к 14:00 угощение будет готово.

«Чан – это символ единства. Представляете, сколько людей подойдёт, и из единого чана мы каждому предложим порцию этой сытной монастырской похлёбки». Протоиерей Андрей Вахрушев

Главным символом фестиваля станет монастырский хлеб: выпекать его будут в монастырской печи. Той самой, в которой выпекали хлеб старцы, описанные в книге владыки Тихона «Несвятые святые». Она работает по сей день.

Протоиерей Андрей Вахрушев поделился личным воспоминанием: в детстве отец привозил из Псково-Печерского монастыря кусочек хлеба с монастырской трапезы. В семье было шестеро детей, и этот кусочек делили на восемь человек. «Хлеб значительно отличался от всего, что я тогда пробовал. Когда мы угощали этим хлебом гостей, у всех была одна реакция: «Где вы взяли такое пиршество?».

Презентационные кубы монастырей и другие активности

У каждого из 13 монастырей будет два презентационных куба. В одном монастыри показывают свою кухню – что готовят, как готовят, всё можно попробовать. Во втором – презентуют себя: какие изделия и продукцию производят, как добраться, чем отличаются от других, в чём их уникальность. То есть фестиваль – это не только кулинария, а нечто гораздо шире.

Шеф-повар вместе с поварами монастырей будет готовить блюда в прямом эфире, всё транслируется на большом экране. Раскрываются секреты и нюансы монастырской кухни, можно попробовать.

На ярмарочной площадке можно будет приобрести продукцию монастырей, изделия ремесленников и крестьянских (фермерских) хозяйств Псковской области.



Фото: организаторов проекта



Фото: организаторов проекта



Как добраться: на машине, общественным транспортом

Площадка находится рядом с автостанцией Печоры. Для машин есть ограничения. С 08:00 1 октября до 15:00 5 октября перекрыты улица Свободы (от улицы Мира до кругового движения на Юрьевской), улица Мира (от улицы Проценко до Рижской) и площадь Победы. Пассажирский транспорт идёт в объезд по улицам Юрьевской, Сельской, Кузнечной и Рижской.

Из Пскова до Печор около 50 км, автобус идёт примерно час, рейсов в день больше десяти, расписание можно посмотреть на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Во все дни фестиваля монастырской кухни в Печорах будут курсировать бесплатные шаттлы. Транспорт будет работать все три дня фестиваля.

Шаттлы поедут по маршруту с двумя точками. Первая – парковка вблизи Прибалтийского шоссе, дом 5, у магазина «Светофор». Парковка находится за магазином, её координаты: 57.828556, 27.628352. Вторая точка – парк культуры и отдыха «Треугольник». Шаттлы отправляются по мере наполняемости.

Что посмотреть поблизости

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – главная достопримечательность города, в пешей доступности от площадки. Служба в нём не прекращалась с 1473 года; при монастыре находятся «Богом зданные» пещеры.

Музей города Печоры – отмечен на схеме организаторов.

Церковь Сорока Мучеников – на схеме выше рядом с монастырём.

Изборск – крепость XIII века, примерно в 20–22 км от Печор.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации города Печоры.