60 тысяч человек посетили выставку «Россия начинается здесь» в Пскове

18:08, 31 августа 2026, ПАИ

60 тысяч человек посетили выставку «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«За этой цифрой 26 муниципалитетов, артисты, ремесленники, организаторы – все, кто вкладывал в выставку своё время и тепло. И ещё вы: ваши прогулки по павильонам, вопросы, улыбки, фото в экспозиции. Без этого выставка не была бы такой настоящей», – отметили организаторы.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.